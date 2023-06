Davide Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati del mercato in ottica Inter: Sky Sport aggiorna sulla situazione

Come riferisce Sky Sport, l’Inter sarebbe in vantaggio sulla Juventus per Davide Frattesi, purchè la trattativa si chiuda nell’immediato.

I nerazzurri, però, hanno l’esigenza di pensare prima ai nomi in uscita per far posto alle nuove leve: cedere prima di comprare.

LA SITUAZIONE– Inter ben messa nella corsa a Frattesi se potesse o volesse concretizzare subito. Se deve aspettare eventuali uscite allora i discorsi rimangono aperti perché c’è anche la Juventus. Roma più ferma su questo discorso, ma può tornare in corsa. Le parole di Frattesi hanno fatto capire che il suo prossimo step sarà ancora in Italia.

L’articolo Mercato Inter: per Frattesi nerazzurri in pole se si chiude subito proviene da Inter News 24.

