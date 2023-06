Roberto Gagliardini nel giorno del proprio matrimonio ha compiuto un gesto bellissimo in favore della fondazione Insuperabili

Davvero un bellissimo gesto quello compiuto dal calciatore dell’Inter Roberto Gagliardini nel giorno del proprio matrimonio. Il giocatore e sua moglie, come riportato nel comunicato ufficiale, hanno donato tutti i regali ricevuti alla Fondazione Insuperabili:

IL COMUNICATO– Nicole Ciocca e Roberto Gagliardini, nel giorno del loro matrimonio, hanno scelto di donare tutti i regali ricevuti a favore di Insuperabili con l’obiettivo di supportare la Fondazione per inaugurare, a Settembre 2023, la nuova Sede Insuperabili di Dalmine (BG).

Un gesto che permetterà a sempre più persone con disabilità di realizzare un sogno semplice ma ancora oggi, purtroppo, non alla portata di tutti: giocare a calcio.

Un’attenzione che restituisce valore e significato al territorio bergamasco in cui gli sposi sono cresciuti. “Abbiamo scelto di devolvere i regali del nostro matrimonio ad Insuperabili perché ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone. Abbiamo scelto di farlo nel nostro territorio per vedere crescere con i nostri occhi ciò che andremo a costruire e poter seguire il progetto anche nei suoi sviluppi futuri” spiegano Nicole e Roberto.

Un dono che rende questo matrimonio davvero Insuperabile e dono per gli altri a favore della crescita del movimento calcio-disabilità sul territorio italiano “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Nicole e Roberto per un gesto così importante e li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto.

Il loro supporto è fondamentale perché ci permette di continuare nella nostra mission: permettere a sempre più persone con disabilità di praticare sport.

In Roberto e Nicole abbiamo da subito percepito il valore umano e il reale interesse per lo sviluppo di un’attività e non il semplice apparire” spiega Davide Leonardi, Co-fondatore di Insuperabili. Nicole e Roberto sposi Insuperabili anche grazie alle aziende che hanno creduto nei valori dell’iniziativa e hanno contribuito a rendere sempre più inclusivo e speciale il giorno delle nozze di Nicole e Roberto.

