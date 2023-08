Giancarlo Padovan ha detto la sua sul mercato dei nerazzurri e sull’interesse crescente per Folarin Balogun: le parole

Sulle frequenze di Radio Radio, Giancarlo Padovan si sintonizza sul mercato dell’Inter e sul nome di Folarin Balogun, il preferito dei nerazzurri per l’attacco:

LE PAROLE– «Lui il sostituto di Romelu Lukaku all’Inter? Non ci siamo, perché le caratteristiche non sono quelle. Francamente… boh? La mia valutazione è imprecisa e imperfetta, ma attenzione: potrebbe essere addirittura un doppione di Lautaro Martinez o qualcosa del genere. Non mi sembra la soluzione giusta, però una punta serve. Io avrei preso Mehdi Taremi, che ieri si stava facendo strada, perché è un giocatore affidabile. Certo non è un giovane, è un giocatore che non ti esalta ma segna con regolarità. Però Balogun ha prospettiva, prendi un giocatore con il quale puoi fare dei campionati per alcuni anni e magari affrontare una cessione di Lautaro Martinez negli anni a venire».

