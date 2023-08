L’operatore di mercato Beppe Accardi ha detto la sua in merito alle mosse della Juve: ecco le sue parole

Ai microfoni di TMW, l’operatore Beppe Accardi commenta così la situazione in casa della Juve, menzionando le mosse di mercato dei bianconeri. Qualche parola viene spesa anche nei confronti di Lukaku:

MERCATO JUVE- «Si sta preparando per gli ultimi dieci giorni. Ragiona su un piano di rifondazione. Aspetta gli ultimi dieci giorni, completerà la squadra nei reparti dove occorre»

LUKAKU- «Di cosa ci meravigliamo? Quando le società devono fare i loro affari non ci mettono il cuore, i giocatori fanno lo stesso. Le frasi dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori sono di comodo. Chi si meraviglia che in quest’epoca i soldi sono la priorità e i valori umani non esistono più, è un sognatore»

