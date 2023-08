Le formazioni per l’amichevole tra Juve e Atalanta cominciano ad essere delineate: Allegri pensa di schierare Yildiz e Huijsen

La Juve di Massimiliano Allegri ha reso pubblica la lista di convocati in vista dell’amichevole di questa sera contro l’Atalanta di Gasperini. Sarà l’ultimo test pre-campionato dei bianconeri, col tecnico che sceglie di confermare nella sua lista anche l’attaccante Kenan Yildız e il difensore Dean Huijsen, direttamente dalla Juventus Next Gen.

Entrambi i talenti si stanno ritagliando un posto sempre più rilevante nelle gerarchie, e non è da escludere che il loro apporto in prima squadra possa presto concretizzarsi in maniera continua.

