Mercato Juve, ci saranno altri movimenti in entrata o in uscita per i bianconeri in queste ore? Ecco che cosa succederà

Il mercato Juve non verrà altre novità, nè in entrata nè in uscita. E’ quanto riferisce Manuele Baiocchini a Sky Sport.

La sessione estiva dei bianconeri, a meno di clamorose offerte per qualche giocatore in esubero, si può infatti definire chiusa qui.

