Mercato Juve: c’è un piano per rinforzare la rosa di Allegri. Ecco la strategia degli ultimi giorni di trattative

Il mercato della Juve non è chiuso e in questi ultimi giorni di trattative i bianconeri porteranno avanti una strategia ben precisa.

Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport, infatti, il club potrà fare un colpo in entrata solo a fronte di una cessione economicamente interessante. Se dovessero arrivare offerte per far cassa la Juve è pronta a intervenire ancora per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

