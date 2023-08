Yildiz e la scelta Nazionale: è “conteso” da Germania e Turchia. Entrambe stanno pensando di convocare l’attaccante della Juve

Yildiz ha esordito con la Juve dei “grandi” domenica scorsa allo Stadio Friuli contro l’Udinese. Primi minuti per l’attaccante classe 2005 che pare proprio aver convinto Allegri a mantenerlo in prima squadra.

L’ex Bayern Monaco ora è chiamato a fare una scelta importante per il suo futuro: quella della Nazionale maggiore in cui giocare. Come spiegato da Fabrizio Romano, infatti, sia la Germania (paese dove è nato) che la Turchia (dove ha giocato nell’Under 21) stanno pensando di convocarlo.

