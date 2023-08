Szczesny riceve complimenti dalla Juve: Tek diventa “super” dopo la grande prestazione contro l’Udinese – FOTO

Chiesa, Vlahovic e Cambiaso hanno rubato la scena nella vittoria della Juve contro l’Udinese, ma nel secondo tempo è stato Szczesny il migliore dei suoi con alcune parate decisive per mantenere la porta inviolata.

Al portiere polacco i bianconeri hanno dedicato un messaggio via Twitter per fargli i complimenti per la prestazione offerta allo Stadio Friuli.

