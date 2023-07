Mercato Juve, curioso paragone di Cilli: «E’ simile al Monza». Le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport

Il giornalista Luca Cilli ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto un curioso paragone tra la Juve e il Monza in chiave mercato. Queste le sue dichiarazioni.

LE DICHIARAZIONI – «Il Monza è uno di queli club che, come la Juve, in questo momento deve pensare anche a cedere perché tanti giocatori sotto contratto. Per cui prima le priorità sono legate alle uscite».

