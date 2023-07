Scamacca Juve, si inserisce l’Inter: è avanti anche sulla Roma. La situazione di mercato dell’attaccante del West Ham

L’Inter si è inserita nella corsa a Scamacca, attaccante su cui la Roma si è mossa da tempo che è anche nel mirino della Juve e del Milan. A riferirlo è Sky Sport.

I nerazzurri sarebbero in vantaggio sulla Roma perché potrebbero prendere Scamacca a condizioni differenti rispetto al prestito. L’affare per l’Inter sarebbe anche fattibile dal punto di vista economico. Scamacca, poi, sarebbe felice di tornare in Serie A dopo l’annata non felice al West Ham.

