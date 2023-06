Mercato Juve, da Cambiaso a Rovella: si va verso questa decisione per i tre giovani che rientrano dai prestiti

Il mercato della Juve è attivo su tutti i fronti, inclusi quelli che riguardano il futuro di alcuni giovani promettenti che l’anno scorso hanno maturato esperienza in prestito in vari club di Serie A come Cambiaso, De Winter e Rovella.

Per loro, come scrive Gazzetta.it, si prospetta un futuro in pianta stabile nella rosa bianconera. La Juve, infatti, sembra intenzionata a confermarli.

The post Mercato Juve, da Cambiaso a Rovella: si va verso questa decisione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG