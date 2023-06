Mercato Juve: da Cuadrado a Weah e altri colpi. Il piano per la fascia destra dei bianconeri in vista dell’estate

Sky Sport 24 ha tracciato il disegno dei piani del mercato Juve per la fascia destra. A partire da Juan Cuadrado, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

Il primo colpo per sostituirlo è Timothy Weah, in arrivo dal Lille per 12 milioni di euro. Ma il suo approdo da Torino non esclude l’acquisto di un altro esterno: in questo caso i nomi sono quelli di Castagne, Odriozola, Vazquez, Fresneda ma anche del rientrante Cambiaso che potrebbe rimanere.

