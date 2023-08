Ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha così commentato le scelte del mercato Juve in entrata.

FIRMEREBBE PER AVERE QUESTO GRUPPO – «Inizieremo la stagione con questo gruppo, siamo coperti in tutti i ruoli. Da qui a 18 giorni non si sa cosa succederà ma io sono molto contento».

