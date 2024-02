La Juve, in estate, potrebbe cedere Filip Kostic e Samuel Iling Junior. L’inglese, però, potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri per poi partite a titolo definitivo

Come rivelato da Tmw, Samuel Iling Junior potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve. Il nuovo accordo potrebbe precedere un allungamento di un anno dell’accordo e questa sarebbe una mossa prudente del club bianconero, considerando anche il suo ingaggio ancora ridotto e la possibilità di aumentarlo per il rinnovo.

Questo potrebbe anche preparare il terreno per una potenziale cessione in estate di Iling Junior, specialmente se arrivasse un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. In estate anche Filip Kostic potrebbe lasciare la Juve. Ma per strappare il serbo ai bianconeri potrebbero essere sufficienti 10 milioni.

The post Mercato Juve, fissati i prezzi di Kostic e Iling appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG