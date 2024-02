Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus

Ivan Zazzaroni, a Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

PAROLE – «Per me Allegri è un grande valore. Giuntoli vuole tenerlo ma c’è una tendenza a liberarsi dei personaggi che hanno fatto parte dell’era Agnelli. Ho la sensazione che la Juventus non voglia più continuare con Allegri e per me è incomprensibile»

