Mercato Juve, fissato il prezzo per l’addio di Rovella. Se parte, piacciono questi tre centrocampisti per sostituirlo

Come riferito da Sky, la Lazio continua il suo pressing per portare Nicolò Rovella in biancoceleste: è un’operazione slegata da quella relativa a Luca Pellegrini. La trattativa nel mercato Juve va avanti a fuoco lento, anche perché i bianconeri per lasciarlo partire chiedono 23/24 milioni di euro.

Se dovesse partire anche l’ex Monza, la Juventus potrebbe valutare l’inserimento di un nuovo centrocampista di rottura: si potrebbe concretizzare il colpo Habib Diarra, classe 2004 dello Strasburgo, ma in lista c’è sempre anche Thomas Partey dell’Arsenal. Piace anche Sofyan Amrabat della Fiorentina, ma non ci sono ancora stati contatti diretti con il club viola.

The post Mercato Juve, fissato il prezzo per l’addio di Rovella. Se parte, piacciono questi tre centrocampisti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG