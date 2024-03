La Juve continua a seguire Albert Gudmundsson e Morten Frendrup. Il club bianconero, negli ultimi giorni, ha seguito da vicino i due giocatori del Genoa

La Juve ha intensificato la ricerca di rinforzi per la prossima stagione e, come rivelato da Calciomercato.it, ha mandato degli osservatori a seguire Inter-Genoa per valutare Albert Gudmundsson e Morten Frendrup.

L’islandese classe ’97 e il centrocampista danese classe 2001, sono stati al centro dell’attenzione bianconera, anche se resta da vedere se questo interesse si tradurrà in un’offerta effettiva al Genoa.

