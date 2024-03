La Juve ha messo nel mirino Dorgu e Birindelli per rinforzare le fasce. La decisione finale verrà presa solo nei prossimi mesi

Come rivelato da Tuttosport, la Juve guarda a Patrick Dorgu per la fascia sinistra e a Samuele Birindelli per quella destra. Quest’ultimo è figlio di Alessandro ex giocatore bianconero ed è un punto fermo nel Monza e, nelle ultime settimane, ha attirato l’interesse della Vecchia Signora, che lo ha già valutato positivamente.

La decisione sul suo eventuale acquisto verrà presa solo nei prossimi mesi dal club bianconero.

The post Mercato Juve, due terzini nel mirino di Giuntoli: c'è un figlio d'arte appeared first on Juventus News 24.

