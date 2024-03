Stefano Mauri ha parlato del futuro di Thiago Motta e della possibilità che possa approdare sulla panchina della Juventus

Si parla molto di un possibile approdo alla Juventus di Thiago Motta, di questa ipotesi ne ha parlato anche Stefano Mauri ai microfoni di TvPlay.

PAROLE – «Thiago Motta andrà in un top club, lo vedo bene sia in Italia che all’estero. Potrebbe andare alla Juve, anche se i bianconeri giocano in un modo diverso e dovranno acquistare tanti giocatori. Credo comunque che sia pronto per il grande salto».

