La Juve, oggi, si è allenata alla Continassa e la squadra lavora con intensità in vista della gara contro l’Atalanta

La Juve, in mattinata, si è allenata in vista della gara contro l’Atalanta. I bianconeri lavorano con grande intensità, come si vede dalle immagini postate dal club sui social.

Adesso, si attendono notizie in merito alla situazione degli infortunati, ma da come si vede dal video postato dalla Juve, si nota che Moise Kean ha lavorato ancora in gruppo.

