Paolo Bargiggia ha parlato del lavoro fatto da Massimiliano Allegri con la Juventus. Ecco le parole del giornalista

Il giornalista, Paolo Bargiggia, a TvPlay, ha parlato di quanto fatto da Massimiliano Allegri con la Juventus.

PAROLE – «Allegri è come Mourinho: viene difeso dall’establishment dei giornalisti sportivi, ma non poggiano su scenari calcistici, ma su rapporti di amicizia. Uno che fa il nostro mestiere dovrebbe alimentare i dubbi e la critica e non l’amicizia col personaggio. Allegri è indifendibile. Le sue parole sul fatto che essere secondi sia un grande risultato io non l’accetto, lui difende il suo lavoro ma sei sempre alla Juventus, dove alleni tanti calciatori che militano in nazionali importanti. A conti fatti il suo esonero, staff compreso, sarebbe sui 17 milioni lordi, e per un club costretto all’austerity la sua permanenza va compresa, ma adesso sta facendo un aumento di capitale da 200 milioni di euro».

The post Bargiggia: «Allegri è come Mourinho viene difeso da…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG