Mercato Juve: Lotito non si arrende. Mossa a sorpresa per Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024

Claudio Lotito ha le idee chiare sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic, vero e proprio perno della Lazio. Intercettato dal Corriere dello Sport, il presidente ha rivelato di voler fare un ultimo tentativo per convincere il Sergente a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Kezman dal canto suo continua a prendere tempo per far calare le pretese di Lotito che continua a chiedere 35-40 milioni di euro per il cartellino dell’obiettivo del mercato Juve. Senza accordo definitivo sul rinnovo, la Lazio concederebbe il via libera alla cessione anche se lo stesso Lotito, sull’ipotesi di accettare magari due contropartite in un’eventuale trattativa per il classe ’95, ha invitato tutti a non fare voli pindarici.

