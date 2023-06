Bensebaini Juve, UFFICIALE: sfuma il colpo a parametro zero in difesa. Ecco dove giocherà il terzino del Borussia M’gladbach

Ramy Bensebaini è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il terzino, accostato negli scorsi mesi a Juve e Inter, lascia il Borussia M’gladbach a parametro zero. Di seguito riportato il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «Il Borussia Dortmund si è assicurato il suo primo nuovo acquisto della stagione 2023/24. Il nazionale algerino Ramy Bensebaini, 28 anni, si sta trasferendo alla Strobelallee dai rivali del campionato Borussia Mönchengladbach con un trasferimento gratuito e ha firmato un contratto quadriennale lunedì».

Le parole del direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl: «Ramy è un giocatore nel fiore degli anni; ha accumulato molta esperienza nazionale e internazionale in Bundesliga, Ligue 1 francese, Champions League ed Europa League, e per di più è parte integrante della squadra nazionale nella sua patria. Siamo certi che la sua carriera non è ancora finita. Nei nostri colloqui con lui, abbiamo visto un’assoluta volontà di andare all’attacco e competere per i titoli con il Borussia Dortmund. Non vediamo l’ora di lavorare con un giocatore che ha un buon equilibrio tra gioco difensivo e offensivo».

Le parole di Bensebaini: «Non ho bisogno di dire molto sulla potenza di attrazione del Borussia Dortmund. L’atmosfera straordinaria al Signal Iduna Park, che spinge la squadra, è qualcosa che ho vissuto io stesso come giocatore avversario. So di cosa è capace il BVB e sono sicuro che come squadra costruiremo sulla seconda metà della scorsa stagione. Non vedo l’ora di far parte del BVB, competere per i titoli e vivere questa atmosfera speciale a Dortmund».

The post Bensebaini Juve, UFFICIALE: sfuma il colpo a parametro zero in difesa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG