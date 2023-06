Scudetto 2023/24: bookies già scatenati! Spuntano le quote: ecco a quanto è quotata la Juventus di Allegri

Neanche 24 ore dalla fine della stagione che i bookmakers stanno già pensando alla prossima. Sportface ha infatti riportato le quote per lo Scudetto 2023/24.

Favorito ancora il Napoli campione d’Italia: 3.25 per il bis, insegue la Juventus a 3.60 e l’Inter a 3.75 nelle quote di Planetwin365. Per altri quotisti, invece, favorite Inter e Juve alla pari col Napoli subito dietro. Il Milan, invece, è dato a 6.50, più staccate Roma e Lazio, rispettivamente a 12 e 15 volte la posta.

