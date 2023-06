Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro della panchina della Juventus: il giornalista ha fatto una rivelazione su Allegri

Ivan Zazzaroni, negli studi di Pressing, ha così analizzato la situazione allenatore in casa Juventus.

LE PAROLE – «Allegri non ha detto nulla, ha ripetuto quello che aveva detto altre volte. Non vedo cosa deve accadere di così eclatante. Calvo a me lo ha ripetuto quattro giorni al telefono che Allegri allenerà ancora la Juventus. Sicuramente poi non si dimetterà».

