Mercato Juve: non vuole lasciare il suo club! Annuncio dell’obiettivo in difesa, che piace ai bianconeri per l’estate

A Fotbolls Kanalen è intervenuto Victor Lindelof, accostato anche al mercato Juve come possibile colpo a parametro zero (è in scadenza con il Manchester United a giugno 2024). Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ho un anno opzionale e c’è una scadenza. Quando esattamente non lo so. Ma è molto probabile che venga attivato. Assolutamente voglio restare. Mi diverto molto. Sto entrando nel mio settimo anno nel club. Mi sento bene e la famiglia sta bene. È un club che mi piace molto e che amo rappresentare. Non è stato un inizio di stagione perfetto. Ma è stato molto bello aver ottenuto una vittoria alla fine e questo ci ha dato un po’ di respiro. Non siamo troppo indietro. Ma non è assolutamente un inizio di stagione ottimale»

