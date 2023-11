Mercato Juve, Thomas Partey può tornare di moda per gennaio. Ultime sul futuro del centrocampista dell’Arsenal

Il nome di Thomas Partey potrebbe tornare di moda per la Juve in chiave mercato dopo l’interesse che i bianconeri avevano già manifestato in estate.

Come spiegato dal Daily Mail, infatti, il centrocampista avrebbe comunicato all’Arsenal la decisione di andare via nella prossima sessione, visto che fino a questo momento della stagione ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni problemi fisici. E chissà che la Juve non possa approfittarne…

The post Mercato Juve, Thomas Partey può tornare di moda per gennaio. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG