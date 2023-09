Mercato Juve, torna Spinazzola L’esterno sinistro della Roma è l’idea a zero per l’estate se parte Kostic. I dettagli

Se Spinazzola non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con la Roma allora la Juve potrebbe pensare a riportarlo a Torino a parametro zero.

E’ questa l’idea di mercato riportata da Calciomercato.it, secondo cui l’esterno sinistro nato a Foligno, in Umbria, potrebbe prendere il posto di Kostic in caso di partenza del serbo nella prossima sessione estiva di trattative. Spinazzola aveva giocato alla Juve nella stagione 2018-2019, vincendo uno scudetto, prima di trasferirsi alla Roma.

