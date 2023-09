Moviola Juve Lazio, i giornali sportivi e non solo bocciano Maresca e VAR: il motivo delle critiche all’arbitro

Gli episodi da moviola di Juve Lazio hanno portato alla bocciatura, da parte dei principali quotidiano sportivi e non solo, dell’arbitro Maresca.

E’ stato molto contestato il primo gol dei bianconeri con i dubbi riguardo al fatto se la palla fosse ancora dentro al campo al momento del tocco di McKennie. Non è piaciuta nemmeno la gestione dei cartellini gialli, considerata pessima e frutto di un metro di valutazione non omogeneo per ogni ammonizione. Nel mirino è finito anche l’operato del VAR, in particolare per quanto riguarda il frame utilizzato per determinare se il primo gol di Vlahovic fosse regolare.

