Mercato Juventus: Pau Torres e Scalvini costosi. Spuntano i due piani B per rinforzare la batteria dei centrali bianconeri

Come riporta La Gazzetta dello Sport il mercato Juventus sta valutando di acquistare un nuovo difensore centrale per la prossima estate: i preferiti sono Pau Torres del Villarreal e Scalvini dell’Atalanta, ma sono investimenti difficilmente perseguibili senza gli introiti della Champions.

Un’alternativa più low budget potrebbe essere Mattia Viti, ex Empoli ora al Nizza. Ma il nuovo centrale potrebbe anche essere Dean Huijsen, 18enne ora in Next Gen.

