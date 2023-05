Allegri Juve, futuro insieme: solo quella offerta potrebbe farlo tentennare. Il tecnico resta saldamente al comando ma…

Come riportato da Tuttosport la Juventus sarà allenata ancora da Massimiliano Allegri, vincolato con il club bianconero e viceversa da un contratto lungo sino al giugno del 2025. Ci sono davanti ancora due stagioni da vivere insieme a meno che non arrivi per il tecnico livornese una interessante offerta del Psg, ma senza fare cabaret si può dire che solitamente le proposte del club parigino sono sempre allettanti!

Qualora arrivasse questa opportunità sarebbe normale per Allegri pensarci anche perché due anni fa arrivò sulla riva del Po firmando con altre persone: il presidente era Andrea Agnelli, il direttore sportivo Federico Cherubini, destinato a restare nella prossima annata.

