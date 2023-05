Caso Juventus (CorSport): penalizzazione certa per le plusvalenze. E attenzione anche al 2023-24… Si lavora al patteggiamento

Secondo il Corriere dello Sport il caso plusvalenze per la Juventus si risolverà con la sesta sentenza, la terza in Appello, necessaria per definire la nuova penalizzazione: alla luce delle motivazioni e delle condanne in via definitiva di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene non sembra esserci altra via. Così la Uefa (che potrebbe poi infierire un altro colpo) avrebbe dalla Figc una classifica della Serie A certa per la fine del campionato. La penalità andrebbe rimodulata sulla base del contributo (scarso per i giudici di terzo grado) dei consiglieri d’amministrazione condannati a 8 mesi d’inibizione e quindi si potrebbe ripartire dal -9 proposto a fine gennaio dal procuratore federale Chiné.

Per quanto riguarda il filone stipendi il giudizio ci sarebbe a campionato concluso e un’altra penalizzazione (sempre sulla base dell’art. 4) potrebbe slittare al ‘23-’24. Ma non è detto che ci sia per forza un processo. Gli avvocati della Juventus stanno lavorando all’ipotesi del patteggiamento, che se dovesse concretizzarsi nelle prossime due settimane porterebbe a una pena dimezzata, quantificabile in altri punti oppure in una maxi-multa.

