Giuntoli Juve, la strada è tracciata: ogni giorno può essere quello buono. Ultime sul sempre più probabile matrimonio col ds

Come riportato da La Stampa John Elkann ieri ha dato una sorta di via libera all’operazione Giuntoli: «Ha tante possibilità e sceglierà lui». La stagione è ancora in corso e la prudenza è sempre d’obbligo, ma la strada è stata tracciata e Giuntoli presto sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus.

La Gazzetta dello Sport spiega come il ds abbia offerte anche dall’Inghilterra ma consideri la Juve la sua priorità. L’ottimismo per una fumata bianca cresce di giorno in giorno. A giorni potrebbe arrivare il confronto decisivo con De Laurentiis per liberarsi dal Napoli. Si dovrebbe arrivare a un addio concordato rispetto alla naturale scadenza del contratto nel 2024.

