Caressa: «Iling-Junior è utile alla Juve. Next Gen? Porta risultati». Il giornalista elogia il lavoro del club e le qualità del giocatore

Caressa dal suo canale You Tube ha elogiato il lavoro della Juventus Next Gen e le qualità di Iling-Junior.

ILING-JUNIOR – «E’ stato infortunato a lungo, ma le cose che ha fatto vedere a tratti sono interessanti: ha la gamba per fare bene, ha coraggio, uno spirito libero nel muoversi un po’ anglossassone. Ha anche una dose d’imprevedibilità che può essere utile nella Juventus».

JUVENTUS NEXT GEN – «La scelta della seconda squadra in Serie C sta dando grandi risultati. Se fate l’elenco dei calciatori arrivati a giocare in Serie A, capite che i risultati dal punto di vista economico vanno riletti in un’altra direzione. Probabilmente, questa delle seconde squadre è una strada che comporta i suoi vantaggi. Un ragazzo che vent’anni ha alle spalle già due campionati di Serie C, dove le partite sono vere. Questa di Iling è la conferma che se lavori bene puoi avere dei giocatori che possono essere pronti: pensate a Fagioli, Miretti e Soulé».

