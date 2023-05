Marchetti: «Potevamo già immaginare la penalizzazione alla Juve». Il giornalista fa il punto sui rischi per i bianconeri

Il giornalista Luca Marchetti a TMW Radio ha fatto il punto sui rischi di penalizzazione in classifica della Juve.

MARCHETTI – «Secondo il Collegio di Garanzia alcune figure che fanno parte dell’Amministrazione della Juventus vanno inquadrate meglio, il Collegio di fatto ha detto che si è operato bene sulla vicenda sportiva, mentre va rivista la parte amministrativa. Si può rivedere dunque la penalizzazione, ma potevamo immaginare già in precedenza che la Juventus sarebbe stata penalizzata. Ricordiamo che se eventuali nove punti non tolgono un obiettivo alla Juventus, dato che questa pena dovrà essere afflittiva potrebbe slittare anche alla prossima stagione. Credo che in questo momento la Juve debba concentrarsi sugli altri filoni, ovvero quello legato alla manovra stipendi e soprattutto sulla questione penale».

