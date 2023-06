I nomi in uscita dal Milan sono tanti e tra questi c’è anche Yacine Adli, che ha trovato pochissimo spazio nella squadra di Pioli.

Adli è cedibile ma non in saldo: verrano prese in esame offerte superiori agli 8 milioni di euro pic.twitter.com/SstAFGiwLv

— Daniele Longo (@86_longo) June 19, 2023