Bellanova, Inter beffata Il Torino vuole chiudere in tempi brevi con il Cagliari per il giovane esterno azzurro

Il Torino fa sul serio per l’esterno di proprietà del Cagliari Raoul Bellanova. I granata accelerano per sorpassare l’Inter che non ha esercitato il riscatto ma continua a trattare con i rossoblù.

Nella giornata di ieri il Toro ha avanzato l’offerta di 7 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Vagnati punta a chiudere in tempi brevi e oggi potrebbero esserci nuovi contatti con la società isolana. Lo riporta Tuttosport.

L’articolo Bellanova, Inter beffata Il Torino vuole chiudere in tempi brevi con il Cagliari proviene da Inter News 24.

