Mercato Milan, caccia all’attaccante: i DETTAGLI su Adams, Guirassy e David. Cosa filtra verso gennaio

Arrivano novità per quanto riguarda la situazione attaccanti legata al mercato Milan.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, queste sono le ultime novità per quanto riguarda i profili che i rossoneri tengono sotto controllo. Su Adams, il Montpellier non apre alla cessione a gennaio; per quanto riguarda Guirassy, il giocatore non ha accettato la proposta dello Stoccarda che voleva eliminare la clausola dal contratto e c’è il Borussia Dortmund vigile. Per David, invece, il Lille chiede 40 milioni di euro

