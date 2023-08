Calciomercato Milan, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha esaltato le operazione estive del Diavolo: le parole

Ospite come di consueto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato:

Il Milan ha preso un giocatore che mi piace tanto, Pulisic, uno che mi intriga. Okafor è uno che conosco e che mi piaceva tanto prima dell’infortunio. Non conoscevo Reijnders ma mi ha impressionato nelle due fasi: si buttava, giocava a calcio, difendeva… Ha fatto una partita spettacolare ed è stato di gran lunga il migliore in campo. Non ha sbagliato un appoggio, una scelta… nulla: giocatore molto molto interessante

