Mercato Milan, il colpo Andrea Colpani si fa sempre più difficili: due big della Serie A fanno sul serio per il centrocampista del Monza

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su SOS Fanta ha voluto rilasciare qualche informazione nei confronti dell’Inter in ottica calciomercato: nel mirino c’è il centrocampista del Monza Colpani. seguito anche dal calciomercato Milan.

L’ex Atalanta è fortemente nel mirino non soltanto dei nerazzurri, ma anche della Juventus che lo osservava, come l’Inter, da parecchio tempo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra gennaio e la prossima sessione estiva.

The post Mercato Milan, Colpani più lontano: due big su di lui appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG