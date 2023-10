Mercato Milan, da scelta obbligata a risorsa per Pioli: ecco come cambia il futuro di Adli dopo le ultime partite

Tuttosport oggi in edicola ha posto l’attenzione sulla parabola ascendente al Milan di Yacine Adli. Il centrocampista è passato dall’essere una scelta obbligata per sopperire alle assenze in mediana a una risorsa da sfruttare.

Oggi Pioli e il suo staff guardano all’ex Bordeaux come a un elemento che non vuole abbandonare il treno della titolarità. Intanto stasera partirà ancora dal primo minuto a Genova.

