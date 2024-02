Mercato Milan, Leao è considerato incedibile dal club rossonero: può partire solo per il valore della clausola rescissoria

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Rafael Leao. Il portoghese, che dopo essere tornato al gol in campionato domenica contro l’Atalanta ha presentato ieri il suo libro, Smile, è considerato il perno su cui costruire il futuro del Diavolo.

In questo senso è spuntato un importante retroscena: Leao ha confidato a Furlani la voglia di rimanere anche nella prossima stagione e il CEO del Milan gli ha ribadito che non esiste per lui nessun prezzo di mercato se non quello dei 175 milioni stabiliti dalla clausola. In quel caso a decidere sarebbe lo stesso ex Lille. All’orizzonte non si prevedono scossoni.

