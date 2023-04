Mercato Milan, intrecci con la Lazio: altro obiettivo comune! I rossoneri e la società di Lotito puntano ad uno stesso centrocampista

Milan e Lazio hanno destini che si incrociano in chiave mercato. Non solo Milinkovic Savic e non solo Frattesi, ma spunta un altro obiettivo in comune.

Si tratta di Tommaso Baldanzi dell’Empoli, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

