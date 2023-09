Mercato Milan, Dominguez: «Fantastico essere al Nottingham Forest». Le parole del giocatore arrivato in Inghilterra

Ai canali ufficiali del Nottingham Forest, l’ex obiettivo del mercato rossonero Nico Dominguez ha parlato del suo arrivo dal Bologna in Premier League.

Ecco le sue parole: «E’ fantastico arrivare in un club con così tanta storia in Inghilterra e in Premier League. Ho visto l’ultima gara con lo Sheffield, ho visto i tifosi e mi sono piaciuti molto. Sono sulla luna in questo momento e non vedo l’ora di iniziare questa sfida»

