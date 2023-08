Mercato Milan, Fonseca sul futuro di David: «Penso che…». Le parole del tecnico delle Lille su uno degli obiettivi rossoneri

Intervistato da L’Equipe, l’attuale allenatore del Lille, Paulo Fonseca, ha parlato del futuro di Jonathan David, accostato al Milan in questa sessione di mercato.

Ecco le sue parole: «Penso che Jonathan David resterà. Non sappiamo come questo possa evolversi nelle ultime settimane. Dobbiamo farci trovare pronti se dovesse lasciarci. Ma credo che, in questa fase della stagione, non verrà ceduto. Non gli ho parlato di questo. È solo una mia sensazione. Sta lavorando bene, sembra concentrato e questa è la cosa più importante per me»

