Vasquez Milan: giocatore arrivato a Sheffield! Ecco cosa manca. Il portiere è sbarcato in UK, attende il permesso per iniziare

Il Milan perde un altro pezzo. Il portiere, Devis Vásquez, sarà ceduto in prestito allo Sheffield Wednesday.

Secondo quanto scrive Daniele Longo su Twitter, il giocatore è già in UK. Una volta ottenuto il permesso di lavoro firmerà per una stagione in prestito.

