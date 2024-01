Mercato Milan, Furlani deve portare un difensore a Pioli: ci sono questi 3 nomi per questa sessione di gennaio

Pioli è stato chiaro in conferenza: «Manca ancora un difensore». Furlani è infatti al lavoro per portare un nuovo difensore all’allenatore rossonero.

Il calciomercato Milan pensa a 3 nomi: in pole c’è quello di Buongiorno. Il difensore del Torino non sarà una pista facile sia dal punto di vista economico ma anche per quanto riguarda le volontà del giocatore. L’altro nome in voga è quello di Brassier su cui si è inserito anche il Napoli: per il difensore del Brest ballano ancora dei milioni tra domanda e offerta. L’ultimo prospetto, che però sarebbe in prestito, è quello di Nianzou. I rossoneri, come riportato da SkySport non hanno ancora individuato il profilo migliore dal punto di vista tecnico ed economico.

The post Mercato Milan, Furlani deve portare un difensore a Pioli: ci sono questi 3 nomi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG