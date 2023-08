Calciomercato Milan, arrivano aggiornamenti sul futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista accostato anche al club rossonero

Doppio indizio sul futuro di Sofyan Amrabat, obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il centrocampo.

Il centrocampista marocchino è rimasto 90′ in panchina nella larga vittoria della Fiorentina sul campo del Genoa. Inoltre, le parole del direttore generale Barone sembrano spalancare le porte all’addio: «Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno che non è contento lo possiamo accontentare da qui a fine mercato».

