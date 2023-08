Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers è ormai un esubero del club rossonero: il belga è alla ricerca di una squadra

Come riportato da TMW, Alexis Saelemaekers è finito tra gli esuberi del calciomercato Milan.

Il belga non verrà convocato per Bologna: l’esterno spera, così come il club rossonero, di trovare una squadra entro il primo settembre.

